İsmail Kartal yerine dünyaca ünlü hoca gelecek: Planlamalar yapılmış
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan son Slavia Prag mücadelesi sonrasında taraftarlar, Kartal’ı istifaya davet etmişti. Fenerbahçe yönetiminin, İsmail Kartal ile yolların ayrılması durumunda kapısını çalacağı 2 hocanın belli olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe’de bütün gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Slavia Prag maçında taraftarların istifaya davet ettiği İsmail Kartal ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Deneyimli teknik adamın, Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde alacağı sonucun kaderini tayin edeceği iddia edildi.
Sabah’ın haberine göre; İsmail Kartal ile olası bir ayrılık halinde kapısı çalınacak 2 teknik direktör belli oldu.
Bu isimlerin Vincenzo Montella ve Antonio Conte olduğu iddia edildi.
Montella geçtiğimiz hafta A Milli Takım'dan ayrılırken, son olarak Napoli'yi çalıştıran 57 yaşındaki Conte de yaklaşık 6.5 aydır görev yapmıyor.