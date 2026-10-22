Tümer Metin'den gündem olan derbi iddiası!
Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşlerini paylaşan Tümer Metin, çarpıcı bir iddiada bulundu.
Tümer Metin, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili Asist Analiz'de açıklamalar yaptı.
Derbide Galatasaray'ın ev sahibi avantajıyla bir adım önde olduğunu aktaran Tümer Metin, dev maçın sonucu için "Yüzde 51 Galatasaray" tahmininde bulundu.
Öte yandan Tümer Metin, Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a olası bir mağlubiyeti durumunda İsmail Kartal'ın akıbetiyle ilgili de konuştu.
Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibine kaybetmesi halinde deneyimli teknik adamla yolların ayrılacağını öne süren Tümer Metin, "Galatasaray 1-0 kazansa bile İsmail Kartal gider" şeklinde bir iddia ortaya attı.