Real Madrid – Leipzig: 4-1 (Maç Özeti İzle – VİDEO)
09:18, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:20, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Arda Güler'in gol sevinci
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Real Madrid sahasında Leipzig’i 4-1 mağlup etti. Mücadelede milli yıldızımız Arda Güler de fileleri havalandırdı. Real Madrid-Leipzig maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz. Real Madrid – Leipzig 4-1 Arda Güler’in golünü haberimizde bulabilirsiniz.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig’i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Silva, 52. dakikada Arda Güler, 83. dakikada Mbappe ve 87. dakikada Diomande kaydetti. Leipzig’in golünü ise 85’de Gomis kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 9'a yükseltti.
Real Madrid - Leipzig maç özeti izle
Real Madrid - Leipzig maç özeti izle
Arda Güler'in Leipzig'e attığı golü izle
Arda Güler'in Leipzig'e attığı golü izle
Başlıklar :real madridleipzigarda güler