Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden dev gelir: Kasa doldu
09:48, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:55, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 yenerek organizasyondaki ilk puanlarını kazandı. Ayrıca bu galibiyetle birlikte Galatasaray önemli bir de gelir elde etti.
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Lille ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-2 kazanan sarı kırmızılı takım, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ilk galibiyetini de almış oldu.
Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım sağlayan Galatasaray, 18 milyon euro civarında bir para kazanmıştı.
Bu mücadeleden galip ayrılan Galatasaray kasasına 2.1 milyon euro koydu.
Sarı kırmızılı takımın toplam geliri ise 20 milyon euronun üstüne çıkmış oldu.
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