Efsane isim Arda Güler'in formasını aldı: Mutluluğu kameralara yansıdı
11:33, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 12:13, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında, Real Madrid ile RB Leipzig takımları Madrid’deki Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler (ortada) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Leipzig'i 4-1 yendiği maçta bir gol kaydeden milli futbolcu Arda Güler, maçın ardından formasını sürpriz bir isme hediye etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Real Madrid sahasında Leipzig'i 4-1 mağlup etti.
Mücadelede takımı adına bir gol kaydeden Arda Güler, karşılaşmanın ardından formasını bir dönem Beşiktaş forması da giyen Real Madrid efsanesi Guti Hernandez'e hediye etti.
Milli futbolcunun formasını alır almaz büyük bir mutluluk yaşayan Guti, formayı kameralara göstermeyi de ihmal etmedi.
Arda Güler ise maçın ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok gururluyum çünkü Guti futbolun ve Real Madrid'in efsanesi. Benim için büyük bir olay." ifadelerini kullandı.
Spor
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