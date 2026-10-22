Efsane isim Arda Güler'in formasını aldı: Mutluluğu kameralara yansıdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Real Madrid sahasında Leipzig'i 4-1 mağlup etti.

Mücadelede takımı adına bir gol kaydeden Arda Güler, karşılaşmanın ardından formasını bir dönem Beşiktaş forması da giyen Real Madrid efsanesi Guti Hernandez'e hediye etti.

Milli futbolcunun formasını alır almaz büyük bir mutluluk yaşayan Guti, formayı kameralara göstermeyi de ihmal etmedi.

Arda Güler ise maçın ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok gururluyum çünkü Guti futbolun ve Real Madrid'in efsanesi. Benim için büyük bir olay." ifadelerini kullandı.

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