Nihat Kahveci’den Osimhen’e flaş öneri: ‘Maçtan önce bunu yap’

“Birinde haydi bir şey demem ama bir pozisyonda altı pasta Abdülkerim neredeyse kendi kalesine gol atıyordu, Uğurcan kurtardı altı pasta. Bütün takım orada, top uzun atılmış. Osimhen gidiyor bağırıyor 'Neredesiniz?' diye. Nasıl gelsin makine mi bunlar? Bunlar Mbappe mi, Usain Bolt mu? Osimhen'e bir papatya çayı...”