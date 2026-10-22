Nihat Kahveci’den Osimhen’e flaş öneri: ‘Maçtan önce bunu yap’
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Lille’i 4-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı yorumlayan Nihat Kahveci’den, Osimhen’e flaş bir öneri geldi.
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i 4-2 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Nihat Kahveci bu galibiyeti, Kontraspor’da değerlendirdi. Osimhen’e bir öneride bulunan Kahveci şu ifadeleri kullandı:
“Galatasaray teknik heyeti ya da orada çalışanlara şunu rica ediyorum Osimhen'le ilgili, maça çıkmadan önce sinirleri sakinleşsin diye bir papatya çayı öneriyorum Osimhen'e.”
“Maç önü içsin. Bugün 30 ile 31. dakikada iki tane pozisyon var. Osimhen'in önüne geliyor, tek başına gidiyor kaptırıyor. İkincide de tek başına gidiyor kaptırıyor. Elini açıyor 'Neredesiniz?' diye.”
“Birinde haydi bir şey demem ama bir pozisyonda altı pasta Abdülkerim neredeyse kendi kalesine gol atıyordu, Uğurcan kurtardı altı pasta. Bütün takım orada, top uzun atılmış. Osimhen gidiyor bağırıyor 'Neredesiniz?' diye. Nasıl gelsin makine mi bunlar? Bunlar Mbappe mi, Usain Bolt mu? Osimhen'e bir papatya çayı...”
“Gol attı, rahatladı. Lille'de oynadığı için çok sevinmedi, doğru."
"Osimhen anlıyorum, sakatlandın. Golle yaşıyor, adrenalinle yaşıyor. O sevginin karşılığını vermek istiyor ama bazı pozisyonlarda gereksiz yere arkadaşlarına bağırıyor.”