İstanbul'a yeni yağış dalgası geliyor: Hava bir anda değişecek! 23-24-25 Ekim hava nasıl olacak?
İstanbul'da hafta sonu öncesi hava durumu yeniden değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı tahminlere göre, 23 Ekim Cuma günü kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma günü 21-23 derece aralığında seyretmesi öngörülen sıcaklıkların, cumartesi günü yağışla birlikte düşmesi bekleniyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 23-24-25 Ekim hava durumu raporu...
Meteoroloji hava durumu raporunu güncelledi, İstanbul'a yeni yağış dalgası geliyor... Trakya’dan başlayarak İstanbul’u etkisi altına alması beklenen yağış için tarih verildi. Yarın akşama dikkat!
Uzman isim 5 bölgeyi işaret etti
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 5 bölgeye dikkat çekti. “Önümüzdeki hafta Güney Ege ve Akdeniz’de kuvvetli yağışlar var. Antalya, Fethiye, Finike, Marmaris ve Bodrum su baskınları olabilecek şehirler. Buralara dikkat edelim" diyen Şen, "Önümüzdeki haftanın sonuna doğru Türkiye’nin batı bölgelerinde İstanbul ve Marmara Bölgesi dahil olmak üzere kasım ayının ilk haftasında kuvvetli yağışlar var" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 21-27 Ekim 2026 haftalık tahminine göre, İstanbul'da yağış açısından özellikle 24 Ekim Cumartesi öne çıkıyor.
MGM'nin tahmininde 23 Ekim Cuma günü Ege Bölgesi ile bazı batı illerinde, 24 Ekim Cumartesi günü ise Marmara'nın doğusunda sağanak yağış bekleniyor.
23 Ekim Cuma
Gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 21-23 derece aralığında olması öngörülüyor.
24 Ekim Cumartesi
MGM'nin haftalık tahmininde Marmara'nın doğusu için sağanak yağış öngörülüyor. İstanbul'da sıcaklığın yaklaşık 18 dereceye gerilemesi bekleniyor.
25 Ekim Pazar
Meteorolojinin son verilerine göre yağış ihtimalinin düşmesi ve parçalı bulutlu havanın öne çıkması bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı yaklaşık 18 derece civarında olabilir.