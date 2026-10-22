Galatasaray’ın Lille zaferi Fransız medyasını perişan etti: Herkes o ismi ön plana çıkardı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransız ekibi Lille'i deplasmanda 4-2 yendi. Bu karşılaşma Fransız basınında da gündem oldu. Fransız medyası, sarı kırmızılı oyuncuyu ise maçın kahramanı olarak gösterdi.
Temsilcimiz Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ettiği maç Fransız basınında da geniş yer buldu.
İşte Fransız basınında Lille - Galatasaray maçının yansımaları:
L'Equipe: Lille, Galatasaray karşısında dağıldı
Le Figaro: Lille’in Şampiyonlar Ligi’ne başlangıçları tam bir fiyasko. Ortaya koyacak bu kadar az şeyiniz varken Şampiyonlar Ligi’nde yer almanın pek bir anlamı yok. Turnuvada içler acısı bir görüntü sergileyen LOSC, puan tablosunun en dibine demir atmış durumda.
France Info: Galatasaray’a mağlup olan Lille, Şampiyonlar Ligi’ndeki üç maçından da yenilgiyle ayrıldı
Sud Ouest: İlk başta şaşırtıcı bir performans sergileyen Lille, Galatasaray karşısında çöktü
RMC Sport: LOSC bu sezon üçüncü mağlubiyetini aldı; elenme tehlikesi kapıda
Championat: Alexey Batrakov, Galatasaray'da Mauro Icardi'nin başarısını tekrarladı. Batrakov, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maçın en az ilk ikisinde gol atarak Icardi'nin rekorunu egale etti.
NSN: Batrakov gol attı ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i yenmesine yardımcı oldu