Galatasaray’ın Lille zaferi Fransız medyasını perişan etti: Herkes o ismi ön plana çıkardı

Le Figaro: Lille’in Şampiyonlar Ligi’ne başlangıçları tam bir fiyasko. Ortaya koyacak bu kadar az şeyiniz varken Şampiyonlar Ligi’nde yer almanın pek bir anlamı yok. Turnuvada içler acısı bir görüntü sergileyen LOSC, puan tablosunun en dibine demir atmış durumda.