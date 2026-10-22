Konferans Ligi puan durumu 2026-2027: Trabzonspor kaçıncı sırada?
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanırken gözler puan durumuna çevrildi. Hearts karşısında sahasında 2-0 kazanan Trabzonspor, lig aşamasında üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bordo-mavililer, Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ederek puanını 6'ya yükseltti.
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup eden Trabzonspor, ikinci hafta mücadelesinde Hearts'ı ağırladı. Bordo-mavililer, Papara Park'taki karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Muhammed Salah penaltıdan, Franculino Djú ise ikinci yarıda attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Trabzonspor, lig aşamasında 6 puana ulaştı.
Trabzonspor'un sıradaki rakibi Freiburg
Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları 5 Kasım'da oynanacak. Trabzonspor, bu haftada Alman temsilcisi Freiburg'u sahasında konuk edecek. Bordo-mavililer, Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürerek lig aşamasındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefleyecek.