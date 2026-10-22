Trabzon'da 13. dakikada çılgına çeviren karar: Salah'ın pozisyonunda penaltı beklenirken ofsayt verdi!
20:31, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:38, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor - Hearts maçında herkesi şaşırtan karar
UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor evinde Hearts’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın 13. dakikasında Muhammed Salah sağ taraftan orta açtı. Top rakip takımda Jordi Altena’nın ceza sahası içerisinde eline çarptı. Trabzonspor penaltı bekledi. Hakem Lawrence Visser, VAR'ı dinledikten sonra Salah'ın ofsaytta olduğunu işaret etti ve oyun yeniden başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, sahasında Hearts ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 13. dakikasında Muhammed Salah, sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı.Orta sırasında topun Hearts oyuncusu Jordi Altena'nın ceza sahası içerisinde eline çarpması üzerine Trabzonsporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu.
VAR devreye girdi, karar ofsayt oldu
Karşılaşmanın hakemi Lawrence Visser, pozisyonun ardından VAR'dan gelen bilgiyi dinledi. Yapılan değerlendirmenin ardından Salah'ın ofsaytta olduğu işaret edildi ve oyun yeniden başladı.
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