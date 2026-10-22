Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi: El Clasico öncesi açıklandı

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Transfer haberleriyle tanınan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, İspanyol devi ile genç yıldız arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

Mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Arda Güler’in, yapılan anlaşmayla birlikte Real Madrid ile olan kontratını 2031 yılına kadar uzatması bekleniyor. Böylece milli futbolcunun kulüpteki geleceği için daha uzun vadeli bir planlama yapılmış olacak.

Arda Güler ile Real Madrid arasında yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, gözler kulüpten gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Bu sezon 11 karşılaşmaya çıkarken 3 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olan milli oyuncu Real Madrid kariyerinde toplam 123 maçta 21 kez fileleri havalandırıp, 30 gol pası verdi.

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