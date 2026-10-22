Galatasaraylı yıldızın ağrıları arttı: Fenerbahçe derbisinde olmayabilir
Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da sakatlık gelişmesi yaşandı. Lille maçı sonrası ağrıları artan yıldız ismin derbi maçında oynaması şüpheli durumda.
Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesinde Barış Alper Yılmaz’ın durumu merak konusu oldu. Sezon başından bu yana yoğun maç temposunda forma giyen milli futbolcunun ağrılarının Lille karşılaşmasının ardından arttığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun derbide görev alıp alamayacağı, yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.
Gazeteci Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre, sezon boyunca dinlenmeden mücadele eden Barış Alper Yılmaz’ın yaşadığı ağrılar, Lille maçının ardından daha da arttı. Galatasaray’da teknik heyet ve sağlık ekibinin, milli futbolcunun son durumunu değerlendirmek için tetkiklerin sonuçlarını beklediği belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekipte Fenerbahçe derbisi öncesinde yaşanan bu gelişme, kritik mücadele öncesi endişe çıkarttı. Barış Alper’in karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.