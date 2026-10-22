Beşiktaş - Crystal Palace Canlı Skor - İlk 11’ler…
20:52, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 21:01, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş - Crystal Palace canlı...
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş evinde Crystal Palace'ı ağırlıyor. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş - Crystal Palace ilk 11'leri ve canlı skor ekranı haberimizde.
Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. haftasında Premier Lig ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Crystal Palace ilk 11'leri ve canlı skor tabelasına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE İLK 11'LER
Beşiktaş:
Nübel, Taylan, Djalo, Ümit, Ouattara, Ndidi, Kartal, Miretti, İlhan, Trossard, Oh
Crystal Palace:
Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalili, Mitchell, Wharton, Kamada, McNeil, Pino, Mateta
BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE CANLI ANLATIM
Beşiktaş - Crystal Palace maçının canlı anlatım ekranı için
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Başlıklar :BeşiktaşCrystal PalaceUEFA Avrupa Ligi