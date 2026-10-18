Ve bu da oldu! Lionel Messi’nin adı yeni keşfedilen canlı türüne verildi
Futbol tarihinin en büyük simgelerinden biri haline gelen Lionel Messi’ye bilim dünyasından unutulmayacak bir jest yapıldı.
Futbol tarihinin en önemli yıldızlarından Lionel Messi'ye yönelik sıra dışı bir onur daha geldi. Peru'nun orta ve güney kesimlerindeki And Dağları'na özgü yeni bir bitki türü, Arjantinli futbolcunun adıyla bilimsel literatüre girdi.
"Salvia messii" adı verilen bitki, botanik alanında uzmanlaşmış Phytotaxa dergisinde yayımlanan akademik çalışmayla tanımlandı. Paúl Gonzáles, Rolando Uría ve Jean Capcha-Ramos imzalı araştırma, 2 Ekim 2026'da yayımlandı.
Çiçeklerinin rengi Arjantin formasını andırıyor
Bitkiye Messi'nin adının verilmesinde çiçeklerinin görünümü de etkili oldu. Açık mavi ve beyaz tonlarıyla dikkat çeken çiçeklerin, yıldız futbolcunun yıllarca formasını giydiği Arjantin Milli Takımı'nın renklerini anımsattığı belirtildi.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
Salvia messii yalnızca Peru'nun orta ve güney And Dağları'ndaki belirli bölgelerde yetişiyor. Araştırmacılar, bitkinin sınırlı yayılım alanı nedeniyle türü "Tehlikede" (Endangered) kategorisinde değerlendirdi.
Bilimsel çalışma, bitkinin yaşadığı bölgelerin biyolojik çeşitlilik açısından taşıdığı öneme de dikkat çekiyor. Böylece Messi'nin adı, futbolun yanı sıra Peru'nun kendine özgü bitki çeşitliliğini konu alan bilimsel bir araştırmada da yerini aldı.