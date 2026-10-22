Mauro Icardi'nin yeni adresini açıkladılar: LaLiga iddiası

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan Arjantinli golcü için İspanya’dan iki takımın devreye girdiği öne sürüldü. Ancak yıldız futbolcunun maaş beklentisi, transfer ihtimallerinin önündeki en önemli engel olarak gösteriliyor.

Valencia, Icardi Transferinden Vazgeçti

İspanyol basınından Tribuna VCF’nin haberine göre Valencia, Mauro Icardi’nin transfer şartlarını öğrenmek için temas kurdu. Ancak deneyimli santrforun yıllık 5 milyon euro talep etmesi üzerine İspanyol ekibinin transferden geri adım attığı belirtildi.

Ligde hücum hattında istediği verimi alamayan Valencia’nın, dokuz karşılaşmada yalnızca altı gol kaydetmesinin ardından gol yollarındaki sorunları çözmek için alternatif isimlere yöneldiği aktarıldı. Icardi’nin yüksek maaş beklentisinin ise kulübün transfer planlarını değiştirdiği ifade edildi.

Real Betis’te Icardi Hareketliliği

Arjantinli golcüyle ilgilenen bir diğer takımın ise Real Betis olduğu ileri sürüldü. La Colina de Nervion’un haberine göre İspanyol ekibi, Cucho Hernandez’in yaşadığı sakatlığın ardından Icardi’yi gündemine aldı.

Barcelona karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Hernandez’in en az bir ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Manuel Pellegrini’nin hücum hattındaki seçenekleri değerlendirmeye başladığı kaydedildi.

Yoğun maç takvimi nedeniyle gol yollarında alternatiflerini artırmak isteyen Real Betis’in, Troy Parrott’un yükünü paylaşabilecek tecrübeli bir santrfor aradığı ve Icardi seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

134 Maçta 77 Gol Attı

Kariyerinde Inter ve Paris Saint-Germain gibi önemli kulüplerde forma giyen Mauro Icardi, Galatasaray’da da etkili bir performans sergiledi. Arjantinli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 resmi maçta 77 gol kaydederek takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri oldu.

30 Haziran’dan bu yana serbest oyuncu statüsünde bulunan Icardi için bonservis bedeli ödenmeyecek olması, transferi düşünen kulüpler açısından önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Buna karşın yıldız golcünün maaş talebinin, yeni takımını belirleme sürecinde kritik rol oynaması bekleniyor.

Spor

Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi: El Clasico öncesi açıklandı