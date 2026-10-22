Muhammed Salah'ın kaç golü var, gol sayısı kaç oldu?

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, sahasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırladı. Karşılaşmanın 32. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Muhammed Salah, hata yapmayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bu golle birlikte Mısırlı yıldız, Trabzonspor formasıyla toplam gol sayısını 10'a yükseltti. Sezon başından bu yana sergilediği performansla ön plana çıkan Salah, Avrupa arenasında da takımına katkı sağlamaya devam etti.

Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde

Muhammed Salah, Trendyol Süper Lig'de de etkileyici bir performans ortaya koydu. Ligin ilk sekiz haftasında 8 gol atan yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Mısırlı oyuncu, özellikle iç sahada gösterdiği performansla dikkat çekti. Galatasaray karşısında yaptığı hat-trick'in yanı sıra Başakşehir maçında iki gol kaydeden Salah, Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşılaşmalarında da fileleri havalandırdı.

Avrupa'da da fark yaratıyor

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asistle oynayan Salah, Hearts maçında da ağları havalandırdı.

Böylece bordo-mavili formayla Avrupa kupalarında da skor katkısını sürdüren tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'un Avrupa hedefleri açısından önemli bir rol üstlendi.

Muhammed Salah'ın kaç golü var?

Muhammed Salah'ın Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda gol sayısı 10'a asist sayısı 5'e yükseldi.