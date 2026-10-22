Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana kaza geçirdi
23:47, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 23:56, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Kazadan görüntü.
Trabzonspor’un Hearts karşısında aldığı galibiyetin ardından Andre Onana’dan üzücü haber geldi. Kamerunlu kalecinin maç sonrası trafik kazası geçirdiği öğrenilirken, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’nde Hearts’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Andre Onana’dan korkutan bir haber geldi.
61 Saat'in aktardığı bilgiye göre, Kamerunlu kaleci maç sonrası trafik kazası geçirdi.
Aracına arkadan çarpılması sonucu kazaya karışan başarılı kaleci ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, kazadan yara almadan kurtuldukları öğrenildi.
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Başlıklar :Andre OnanaTrabzonsporSüper Lig