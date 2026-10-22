Thomas Reis sakatlanan Saviolo'nun durumunu açıkladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2. maçında konuk ettiği Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis basın toplantısında soruları yanıtladı.

Reis'in açıklamaları şöyle;

'Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu'

"Takıma tebrikler ve teşekkürler. İlk 15-20 dakika maça girmekte zorlandık ama sonrasında maça girmeyi başardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maçı düşününce, tamamıyla yeni bir orta sahadan bahsedebiliriz. Tim haftalar sonra ilk kez 11'de başladı. Çok kolay değildi yeni bir orta saha ile maça girebilmek. Penaltı ile öne geçtik. İkinci yarıda bir gol daha bularak kontrolümüz altında maçı tamamladık. Sonrasında fırsatlar da bulduk ama hak ettiğimiz bir galibiyet aldık."

'İyi gidiyor her şey'

"İyi bir kadromuz var. Kolay değil tercihler yapabilmek. Oyuncuların hepsi oynamak istiyor. Oynamayan oyuncular üzgün hissediyor ama şu anda birlik olduk. İyi gidiyor her şey. Şu anda odaklandığımız şey pazartesi günü oynayacağımız maç."

'Hep bir sonraki maça odaklanıyoruz'

"Samsunspor ile olan Avrupa maceramızda iyi başladık ama sonra basit puan kayıplarıyla play-off oynamak zorunda kalmıştık. Ayaklarımızı yerde tutmalıyız, mütevazi olmalıyız. Sıkı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Şu anda bizim için önemli olan sıradaki oynayacağımız lig maçı. Bir sonraki maçımız o. O maçı oynadıktan sonra bir sonraki maça odaklanacağız. Hep bir sonraki maça odaklanıyoruz."

'Doktorla henüz konuşmadık'

“Noah Saviolo’nun durumu hakkında doktorla henüz konuşmadık. Umarım büyük bir sakatlık değildir.”

'Daha dikkatli olup özen göstermeliyiz'

"Cabral'ın gördüğü kırmızı kart hakkında ne düşündüğümü çok söylemek, yorum yapmak istemiyorum. Bu tür pozisyonlarda daha dikkatli olmalıyız. Samsunspor maçında da aynı durumu yaşadık. Genç oyuncular elbette böyle hatalar yapabiliyor, o da yaşananlardan ötürü çok mutsuz. Daha dikkatli olup özen göstermeliyiz."

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Salah’tan 1 gol 1 asist: Trabzonspor Konferans Ligi’nde Hearts’ı 2-0 mağlup etti | ÖZET