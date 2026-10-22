Fon soruşturmasında kapsam genişliyor: 11 yeni tutuklama
20:56, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 00:16, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Fon soruşturmasında gözaltı ve tutuklamalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Soruşturma kapsamında Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi ve Ümit Yılmaz tutuklandı.
Diğer şüphelilerden Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu ve Yasemin Yılmaz hakkında ev hapsi kararı verildi.
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