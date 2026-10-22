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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişi daha gözaltına alındı

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişi daha gözaltına alındı

09:23, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:04, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha

Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı. Dünkü operasyonla beraber gözaltına alınan sayısı 31’e yükseldi.

Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Geçtiğimiz gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş 26’sı gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 31’e yükseldi.

Bazı şüphelilerin kimlikleri ortaya çıktı

Şüphelilerin Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan, Metin Kartal Emür, Mustafa Terzi, Zuhal Topaloğlu, Seyit Tahir Özek, Konuralp Özkan, Rüstem Karakaya, Furkan Açar, Neda Soydan, Ömer Eryılmaz, Mustafa Zeki Kayahan, Ali Cesur, Anıl Tokat, Mehmet Selim Tunçbilek, Ahmet Haluk Güner, Yasemin Yılmaz, İnan Altınbaş, Ayşegül Kaya, Osman Uçar, Canan Özdemir olduğu öğrenildi.

Atlas Portföy’ün eylül ayı içerisinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı tespit edildi

Öte yandan soruşturma kapsamında Atlas Portföy’ün eylül ayı içerisinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı tespit edildi. Altınbaş Holding sahibi şüpheli Nusret Altınbaş bugün düzenlenen operasyonda yakalanamadı. Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kardeşi İnan Altınbaş ise 26 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Aile fertlerinin tüm malvarlıkları da soruşturma kapsamında donduruldu.
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