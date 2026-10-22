Kol kırılır yen içinde kalır olmayacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önce gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) ana gündem maddelerinden biri, fon soruşturması oldu.
Fon soruşturmasının yalnızca mevcut iddiaların araştırılmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğine işaret eden Erdoğan, meselenin daha geniş bir soruna dönüşmesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda “Kol kırılır yen içinde kalır olmayacak. Virüsün vücudu sarmaması için gerekeni yapacağız” diyen Erdoğan, herhangi bir sorumluluğun görmezden gelinmeyeceğinin mesajını verdi.
ÜZERİNE GİDİLECEK
Fon meselesinin toplumda oluşturduğu rahatsızlığın farkında olduklarını belirten Erdoğan, “Üzerine gidilecek. Vatandaşlarımızın hassasiyetlerinin farkındayız” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, soruşturmanın sonuçları bakımından da sorumlulukların belirlenmesinin önemine dikkat çekerek “Bu süreçte kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız” dedi.