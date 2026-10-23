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Cuma hutbesi: Aile

Cuma hutbesi: Aile

08:35, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Cuma hutbesi: Aile
Foto: Arşiv

Her hafta büyük bir katılım kılınan Cuma namazı için, bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Aile" oldu. Cuma hutbesinde, gerçek değerin makam veya servette değil takvada olduğu belirtilerek; evlerde şefkatin, sokaklarda merhametin ve ticarette dürüstlüğün yeniden hâkim kılınması çağrısı yapıldı.

AİLE

Muhterem Müslümanlar!
İnsanın hayata gözlerini açtığı, kişiliğinin ve değerlerinin şekillendiği ilk yer ailedir. İnsan; güzel sözün gönül aldığını, merhametin yaraları sardığını ailede öğrenir. Doğruluğun, büyüklerinin sözünde; merhametin, kendisine gösterilen şefkatte; adaletin ise kardeşler arasında kurulan dengede olduğunu orada tanır. Dünyanın hengâmesinde yorulan yüreğini,
“Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı…”
 ayet-i kerimesinde buyrulduğu üzere ailesinde huzura kavuşturur.
Aziz Müminler!

Aile, sadece dünyevi bir birliktelik ya da geçici heveslerle kurulan bir hayat ortaklığı değildir. Bilakis aile; kişinin, hayatı boyunca sığınacağı en güvenli limandır. Aile; hastalığında anne babanın bakımını üstlenmek, ateşi yükseldiğinde evladının başında beklemek, bayram sabahında kucaklaşmaktır. Unutulmasın ki huzurevleri, çocuk evleri yapılabilir; fakat bir çocuğa şefkatle sarılacak annenin, ona güzel örnek olacak babanın, torununa masal anlatacak dede ve ninenin yeri doldurulamaz.

Kıymetli Müslümanlar!
Çocuklar, ilk dualarını annelerinin dizinde, namazlarını babalarının yanı başında öğrenirler. Büyüğe hürmeti, küçüğe şefkati; merhameti ve paylaşmayı aile ocağında görürler. Yalanın günah, kul hakkının ağır olduğunu ailede kavrarlar. Peygamber Efendimiz (s.a.s),
“Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakamaz”
buyurmuştur. Dolayısıyla çocuklarını ekranlara mahkûm edip ilgi göstermeyen bir anne ve baba, onları bu mirastan mahrum bırakıyor demektir.
Değerli Kardeşlerim!

Ailede kazanılan sorumluluk bilinci, toplum hayatına da yansır. Ailesinde sevgi, saygı, dostluk, arkadaşlık ve paylaşmayı öğrenen çocuklar; okulda, iş yerinde, hayatının her aşamasında örnek bir insan olurlar. Bununla birlikte ailesinde kavga ve şiddet gören, ilgisiz ve sevgisiz kalan çocuklar ise bu yaraların izlerini hayatları boyunca taşırlar.

Değerli Anne Babalar!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), ‘Her birimizin ailemizden sorumlu olduğumuzu’ beyan etmiştir. Çocuklarımızın kimlerle arkadaşlık ettiğini, sanal âlemde hangi uygulamalarda vakit geçirdiğini, ibadetlerini yapıp yapmadıklarını bilmek ve takip etmek bu beyanın gereğidir. Ailemize ayırdığımız vakit, karşılıklı yaptığımız fedakârlıklar birer ibadet mesabesindedir. Kim; evinin kapısından girerken günün yorgunluğunu dışarıda bırakır, ailesine vakit ayırır, güler yüz gösterirse Peygamberimiz (s.a.s)’in sünnetini ihya eder. Kim de bunu ihmal ederse kendisi ve ailesini Peygamberimiz (s.a.s)’in sünnetinden mahrum bırakır.

Kıymetli Genç Kardeşlerim!
Yuva kurmak; sizi günahlardan koruyacak bir kalkan, ruhunuza sükûnet verecek bir nimettir. Yuva kurmak;
“Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır…”
 buyuran Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in nebevi mirasına yeni bir halka eklemektir. Unutmayalım ki Peygamberimiz (s.a.s)’in övgüsüne mazhar olacak nesiller yetiştirmek, ahirette amel defterinin açık kalmasına vesile olacaktır.
Hutbemizi, Cenâb-ı Hakk’ın bizlere öğrettiği şu dua ile bitirelim:
“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle!”
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Başlıklar :Cuma HutbesiCuma NamazıCuma Mesajları
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