Erzurumlu çobanın hikayesi belgesel oldu: 4 bin lira bütçeyle uluslararası ödüller kazandı

"4 bin TL gibi bir bütçeyle bu ürünü ortaya çıkardık"





Çekim sürecinde sınırlı imkânlarla çalıştıklarını belirten Öztürk, "Ancak bu görüntülerden 14 dakika 32 saniyelik bir belgesel kurgusu ortaya çıkardık. Belgeselimiz 14 dakika sürdü diyebilirim. Böyle bir çalışma yaptık. Sahada 4 kişilik bir ekiple görev aldık. Arkadaşlarımızın bir kısmı gerekli yazışmalarla, bir kısmı da post-prodüksiyon aşamasındaki çeviri ve benzeri işlerle ilgilendi. Belgesel bir öğrenci projesi olarak değerlendirildiği için yaklaşık 4 bin TL gibi bir bütçeyle bu ürünü ortaya çıkardık. Tabii sahada zorlandık mı? Elbette zorlandık. Çünkü minimum imkânlarla maksimum ürünü ortaya çıkarmayı hedefliyorduk. Şükürler olsun, bunu da başardığımızı umuyorum" diye konuştu.





"Festival sürecimiz hâlâ devam ediyor"





Yurt içi ve yurt dışındaki festivallerden sonuç beklediklerini aktaran Öztürk, "Adana Altın Koza Öğrenci Belgesel Film Kategorisi’nde birincilik ödülü aldık. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda Belgesel Kategorisi’nde ikincilik ödülüne layık görüldük. Şu anda da Ordu Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Belgesel Film Ödülü’nü aldık. Festival sürecimiz hâlâ devam ediyor. Diğer festivallerde de finalistlik durumumuz var. Umarız bundan sonraki projelerimizde sponsorluk ve yapımcı desteği bulabiliriz. Yurt dışında da Nijerya’nın Abuja kentine düzenlenen bir film festivalinde finalist olduk. Avrupa’da İspanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerindeki festivallere de filmimizi gönderdik ve sonuçlarını bekliyoruz. Diyarbakır Dicle Film Festivali, Amasya Film Festivali ve Türkiye içerisindeki birçok film festivalinden de sonuç bekliyoruz. Bakalım, Erzurum’da ve Doğu topraklarımızda da sinemanın gelişmesi ümidiyle" şeklinde konuştu.