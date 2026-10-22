"Günlük çalışma sürem ortalama 15 saati buluyor ve müşterimiz olduğunda çağırıyorlar"





Haftanın her günü ortalama 15 saat kentin sokaklarında direksiyon sallayan Deniz Helvacıoğlu, "Günlük çalışma sürem ortalama 15 saati buluyor. Müşterimiz olduğunda çağırıyorlar, biz de gidip alıyoruz. Bazen durak dışında, evden çıkıp müşterilerimize hizmet verdiğimiz de oluyor. Telefonla haftanın her gün 24 saat müşterilerimizin hizmetindeyiz. Ben Antakya’da, Vali Göbeği ve çarşı merkezinde çalışıyorum. Çok çalışmaya alışkın olduğum için bu meslek beni pek yormuyor. Daha önce köftecilik yapıyordum. Şimdi taksiciliğe başladım. İnşallah Allah bu mesleği sürdürmeyi de nasip eder. Yaklaşık 11 yıldır araç kullanıyorum. Önceki işim nedeniyle de sürekli trafikteydim. Araba kullanmayı çok sevdiğim için bu durum benim için bir avantaj oldu. Artık arabamla daha fazla zaman geçiriyor, daha çok yol yapıyor ve bundan daha fazla mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.



