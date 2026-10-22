İş yerinde çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı: 2 kişi son anda kurtuldu

Çay içerken herkes bu hatayı yapıyor: Kalp hastalığı riskini düşürüyor ama bir şartla

Çay tiryakilerini yakından ilgilendiren araştırmadan dikkat çeken sonuçlar geldi. Çin'de yaklaşık 485 bin kişinin 9 yıl boyunca takip edildiği çalışmada, günlük yaşamın vazgeçilmezi olan çay tüketim alışkanlıkları ile kalp ve damar hastalıkları riski arasında ilişki bulundu. Ancak beklenen fayda için bir şart var.