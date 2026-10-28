TÜİK açıkladı: Sanayide en çok tüketilen enerji kaynağı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılında sanayi sektörü nihai enerji tüketiminin toplam 1 milyon 722 bin 856 terajul olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2025 yılına ilişkin sanayi sektörü nihai enerji tüketimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi sektöründe 2025 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 722 bin 856 terajul oldu. Alt sektörler itibarıyla nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 29,7 ile 'diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı' sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 23,6 ile 'ana metal sanayii', yüzde 9,1 ile 'gıda ürünleri imalatı' ve yüzde 7,1 ile 'tekstil ürünlerinin imalatı' sektörleri takip etti. 'Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı' sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 6,5 olurken 'inşaat' sektörünün payı yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

En çok tüketilen enerji kaynağı elektrik oldu

Sanayi sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; yüzde 29,3 ile elektrik, yüzde 23,9 ile doğal gaz, yüzde 22,9 ile katı fosil yakıtlar ve yüzde 14,1 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu. Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu 'diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı' sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 31,2 ile petrol ürünleri oldu. Bu sektörde, petrol ürünlerini yüzde 29,4 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 17,6 ile doğal gaz ve yüzde 12,9 ile elektrik takip etti.

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