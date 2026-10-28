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Avdagiç İTO'da güven tazeledi

Avdagiç İTO'da güven tazeledi

Mehmet Ali Parto
04:00, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 04:12, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Avdagiç İTO'da güven tazeledi
Şekib Avdagiç.

Türkiye'nin en büyük ticaret odası olan İTO'da, Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği Seçimleri dün yapıldı. 80 meslek komitesinde 270'i meclis üyesi olmak üzere toplam 620 üye belirlendi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, komite seçimlerini yüzde 85 oranında kazandıklarını açıkladı.

800 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret odası olan İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO), önümüzdeki 4 yıl boyunca İstanbul iş dünyasını temsil edecek isimlerin belirlenmesi için seçimlerin ilk aşaması tamamlandı. İTO'nun 22. Dönem Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği Seçimleri, dün İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. 303 sandıkta gerçekleşen oy kullanma işlemlerine yaklaşık 60 bin civarında firmanın katıldığı tahmin edilirken, katılımın önceki seçime kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Saat 8’de başlayan oy kullanma işlemi saat 17’de tamamlandı. Yoğun ilginin gözlendiği seçimde 80 meslek komitesinde 270'i Meclis Üyesi olmak üzere toplam 620 üye belirlendi.

AVDAGİÇ: MECLİS'İN YÜZDE 85'İNİ KAZANDIK

Başkanlık yarışında mevcut İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in adı öne çıktı. Sabah saatlerinde oyunu kullanan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "144 yıllık köklü geçmişiyle İstanbul iş dünyasına hizmet eden bu güzide kuruma yaraşır, demokratik temsilin en güçlü şekilde hayat bulduğu bir seçim süreci yaşanmasını temenni ediyorum" dedi. Komite seçimlerinin ardından açıklama yapan Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde desteklediğimiz listelerin yaklaşık %85 oranında Meclis çoğunluğunu kazanması, üyelerimizin bizlere duyduğu güvenin güçlü bir göstergesidir. Bu büyük teveccüh için tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyor, Rabbimize hamd ediyorum. Seçimlerde yarışan tüm adaylarımızı, oy kullanan üyelerimizi ve seçim sürecine emek veren herkesi yürekten kutluyorum. Bu başarı hepimizin, bu zafer İstanbul iş dünyasınındır. Ortak akla, istişareye, birlik ve beraberliğe duyulan güvenin eseridir. Şimdi daha büyük bir sorumlulukla, üyelerimizin gücüne güç katmak, İstanbul’umuzun ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte başardık. Birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğiz" dedi.

80 komiteden 69'unu kazanan Avdagiç ve ekibi 270 üyeli İTO Meclisi'ne seçilen isimlerle 229 sandalye elde etti. Seçimlerin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından gözler, İTO Meclisi’nde gelecek 4 yılına yön verecek yönetimin belirleneceği 4 Kasım'a çevrildi.

Abdullah Hanönü
Abdullah Hanönü

Hanönü 30 No'lu Meslek Komitesi'nden seçildi

  • Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, 30 No'lu Bilgi, İletişim ve Medya Meslek Komitesi'nden İTO Meclis üyesi seçildi. Sarı listede Hanönü ile birlikte İsrafil Kuralay da Meclis üyesi oldu. İTO seçimlerinde oy kullanan isimler arasında MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, TİM Başkan Vekili Ahmet Öksüz ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de yer aldı.

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Başlıklar :Şekib AvdagiçEkonomiİTO
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