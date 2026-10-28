Fon yasası tamam sıra tasfiyede

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte, tasfiye kapsamındaki fonların nasıl kapatılacağı ve yatırımcılara ödemelerin hangi esaslara göre yapılacağı netleşti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) açıkladığı usul ve esaslara göre, tasfiye süreci 11 adımda yürütülecek.

1 Tasfiye süreci SPK koordinesinde

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiye kapsamına alınan Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi ve Atlas Portföy Yönetimi tarafından kurulan fonların tasfiyesine başlanacak. Süreç, SPK koordinasyonunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte yürütülecek.

2 Tasfiyeyi iki banka yürütecek

Pusula Portföy Yönetimi ve Atlas Portföy Yönetimi tarafından kurulan fonların tasfiyesini Ziraat Bankası, Tera Portföy Yönetimi tarafından kurulan fonların tasfiyesini ise Türkiye İş Bankası gerçekleştirecek.

3 fonda parası olan yatırımcıya ara ödeme

SPK'nın 30 Eylül ve 15 Ekim 2026 tarihli kararları doğrultusunda, tasfiye kapsamındaki fonların pay sahiplerine ara ödeme yapılacak. Ancak fonun dağıtılabilir nakdi, yatırımcıların hesaplanan alacaklarının tamamını karşılamaya yeterliyse ara ödeme yerine doğrudan nihai ödeme gerçekleştirilebilecek.

4 Öncelik para piyasası fonlarına

Ara ödemelere öncelikle unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan fonlardan başlanacak. Para piyasası fonları dışındaki fonlarda ise dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğünü karşılama oranı en yüksek olan fondan başlanarak ödeme sırası belirlenecek.

5 Ara ödeme 1 milyon lirayı aşmayacak

Yatırımcılara yapılacak ara ödeme, MKK tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve 1 milyon lirayı aşamayacak. Dağıtılabilir nakdin yetersiz olması halinde ödeme tutarı belirlenirken net yatırım tutarı, ilgili fon için esas alınan hesaplama tarihi itibarıyla belirlenen tutar ve 1 milyon liralık üst sınır arasındaki en düşük değer dikkate alınacak.

6 Nakit yetersizse ödeme sırası yeniden belirlenecek

Fonların dağıtılabilir nakdinin ara ödeme yükümlülüklerini karşılamaması halinde, mevcut paranın mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ulaştırılması hedeflenecek. Ara ödeme tutarı en düşük yatırımcıdan başlanarak ödeme sırası oluşturulabilecek. Alternatif olarak bankalar, fonların likit varlıklarını ve yatırımcıların ödeme tutarlarını analiz ederek tüm yatırımcılar için asgari bir ara ödeme tutarı belirlenmesini önerebilecek.

7 Piyasa ihlallerine karışanlara ödeme yok

Sermaye Piyasası Kanunu'nda düzenlenen piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini tasfiye kapsamındaki fonlarla bağlantılı olarak işlediği veya bu fiillere birlikte hareket ederek katıldığı SPK tarafından tespit edilen kişi ve kurumlara, ilgili fonların tasfiye ve geri kazanım hesaplarından ödeme yapılmayacak.

8 Ara ödeme sırasında fon payları iade alınmayacak

Yatırımcılara yapılacak ara ödemeler sırasında ellerindeki fon katılma payları iade alınmayacak. Payların iade işlemi nihai tasfiye ödemesi sırasında gerçekleştirilecek. Ara ödemeler de yatırımcının nihai tasfiye kapsamında hak kazanacağı toplam tutardan mahsup edilecek.

9 Genel hisse iade hesabındaki para öncelikle küçük yatırımcıya yönlendirilecek

Genel hisse iade hesabında biriken tutarların fonlara dağıtımında, ara ödemeleri tamamlamak amacıyla öncelikle karşılama oranı en düşük olan ve net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında bulunan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonları dikkate alınacak. Dağıtımda mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ara ödeme alması hedeflenecek.

10 Artan tutar diğer fonlara dağıtılacak

Genel hisse iade hesabındaki paranın öncelikli fonlara aktarılmasının ardından hesapta bakiye kalması halinde, aynı dağıtım esasları diğer tasfiye kapsamındaki fonlar için de uygulanacak. Böylece kalan tutarların da yatırımcı ödemelerinde kullanılması sağlanacak.

11 Nihai ödeme hesaplanarak tasfiye tamamlanacak

Ara ödemelerden sonra fonların tasfiye işlemleri sürdürülecek. Fon varlıklarının nakde çevrilmesi ve geri kazanım süreçleri sonucunda yatırımcıların nihai hakları belirlenecek. Daha önce yapılan ara ödemeler, nihai tasfiye kapsamında hak kazanılan tutardan düşülecek; katılma paylarının iade işlemleri de bu aşamada gerçekleştirilecek. Fonların dağıtılabilir nakdinin başlangıçta hesaplanan toplam tutarı karşılaması halinde ise ara ödeme yapılmadan doğrudan nihai ödeme yoluna gidilebilecek.

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