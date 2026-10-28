Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Fon yasası tamam sıra tasfiyede

Fon yasası tamam sıra tasfiyede

Uğur Duyan
04:00, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 04:13, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Fon yasası tamam sıra tasfiyede
Arşiv.

SPK’nın yeni düzenlemesiyle fon tasfiyesinde kapatılma ve yatırımcı ödemelerine ilişkin esaslar netleşti. Nakit yetersizliği durumunda ödemelerde 1 milyon TL’nin altında alacağı olan küçük yatırımcılara öncelik verilecek. Piyasa ihlallerine karışanlar kapsam dışında tutulurken ara ödemelerde fon payları iade alınmayacak.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte, tasfiye kapsamındaki fonların nasıl kapatılacağı ve yatırımcılara ödemelerin hangi esaslara göre yapılacağı netleşti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) açıkladığı usul ve esaslara göre, tasfiye süreci 11 adımda yürütülecek.

1 Tasfiye süreci SPK koordinesinde

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiye kapsamına alınan Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi ve Atlas Portföy Yönetimi tarafından kurulan fonların tasfiyesine başlanacak. Süreç, SPK koordinasyonunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte yürütülecek.

2 Tasfiyeyi iki banka yürütecek

Pusula Portföy Yönetimi ve Atlas Portföy Yönetimi tarafından kurulan fonların tasfiyesini Ziraat Bankası, Tera Portföy Yönetimi tarafından kurulan fonların tasfiyesini ise Türkiye İş Bankası gerçekleştirecek.

3 fonda parası olan yatırımcıya ara ödeme

SPK'nın 30 Eylül ve 15 Ekim 2026 tarihli kararları doğrultusunda, tasfiye kapsamındaki fonların pay sahiplerine ara ödeme yapılacak. Ancak fonun dağıtılabilir nakdi, yatırımcıların hesaplanan alacaklarının tamamını karşılamaya yeterliyse ara ödeme yerine doğrudan nihai ödeme gerçekleştirilebilecek.

4 Öncelik para piyasası fonlarına

Ara ödemelere öncelikle unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan fonlardan başlanacak. Para piyasası fonları dışındaki fonlarda ise dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğünü karşılama oranı en yüksek olan fondan başlanarak ödeme sırası belirlenecek.

5 Ara ödeme 1 milyon lirayı aşmayacak

Yatırımcılara yapılacak ara ödeme, MKK tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve 1 milyon lirayı aşamayacak. Dağıtılabilir nakdin yetersiz olması halinde ödeme tutarı belirlenirken net yatırım tutarı, ilgili fon için esas alınan hesaplama tarihi itibarıyla belirlenen tutar ve 1 milyon liralık üst sınır arasındaki en düşük değer dikkate alınacak.

6 Nakit yetersizse ödeme sırası yeniden belirlenecek

Fonların dağıtılabilir nakdinin ara ödeme yükümlülüklerini karşılamaması halinde, mevcut paranın mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ulaştırılması hedeflenecek. Ara ödeme tutarı en düşük yatırımcıdan başlanarak ödeme sırası oluşturulabilecek. Alternatif olarak bankalar, fonların likit varlıklarını ve yatırımcıların ödeme tutarlarını analiz ederek tüm yatırımcılar için asgari bir ara ödeme tutarı belirlenmesini önerebilecek.

7 Piyasa ihlallerine karışanlara ödeme yok

Sermaye Piyasası Kanunu'nda düzenlenen piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini tasfiye kapsamındaki fonlarla bağlantılı olarak işlediği veya bu fiillere birlikte hareket ederek katıldığı SPK tarafından tespit edilen kişi ve kurumlara, ilgili fonların tasfiye ve geri kazanım hesaplarından ödeme yapılmayacak.

8 Ara ödeme sırasında fon payları iade alınmayacak

Yatırımcılara yapılacak ara ödemeler sırasında ellerindeki fon katılma payları iade alınmayacak. Payların iade işlemi nihai tasfiye ödemesi sırasında gerçekleştirilecek. Ara ödemeler de yatırımcının nihai tasfiye kapsamında hak kazanacağı toplam tutardan mahsup edilecek.

9 Genel hisse iade hesabındaki para öncelikle küçük yatırımcıya yönlendirilecek

Genel hisse iade hesabında biriken tutarların fonlara dağıtımında, ara ödemeleri tamamlamak amacıyla öncelikle karşılama oranı en düşük olan ve net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında bulunan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonları dikkate alınacak. Dağıtımda mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ara ödeme alması hedeflenecek.

10 Artan tutar diğer fonlara dağıtılacak

Genel hisse iade hesabındaki paranın öncelikli fonlara aktarılmasının ardından hesapta bakiye kalması halinde, aynı dağıtım esasları diğer tasfiye kapsamındaki fonlar için de uygulanacak. Böylece kalan tutarların da yatırımcı ödemelerinde kullanılması sağlanacak.

11 Nihai ödeme hesaplanarak tasfiye tamamlanacak

Ara ödemelerden sonra fonların tasfiye işlemleri sürdürülecek. Fon varlıklarının nakde çevrilmesi ve geri kazanım süreçleri sonucunda yatırımcıların nihai hakları belirlenecek. Daha önce yapılan ara ödemeler, nihai tasfiye kapsamında hak kazanılan tutardan düşülecek; katılma paylarının iade işlemleri de bu aşamada gerçekleştirilecek. Fonların dağıtılabilir nakdinin başlangıçta hesaplanan toplam tutarı karşılaması halinde ise ara ödeme yapılmadan doğrudan nihai ödeme yoluna gidilebilecek.


AK Parti kaynaklarından 'emekli zammı' değerlendirmesi: Refah payı ve ek ödeme gündemde
Ekonomi
AK Parti kaynaklarından 'emekli zammı' değerlendirmesi: Refah payı ve ek ödeme gündemde
Türkiye ile Sri Lanka arasında hava ulaşımında yeni dönem: Protokol imzalandı
Ekonomi
Türkiye ile Sri Lanka arasında hava ulaşımında yeni dönem: Protokol imzalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan emekliye enflasyon üstü artış mesajı
Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan emekliye enflasyon üstü artış mesajı

Başlıklar :Fon yasasıekonomiSPK
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026