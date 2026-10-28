SPK’dan Tera Yatırım kararı: Faaliyet izinleri iptal edildi
Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin tüm faaliyet izinleri ile yetki belgesini iptal etti. Kurul, şirketin yatırımcılarının tazmin edilmesine ve tedrici tasfiyesine karar verdi. SPK ayrıca Pasifik Eurasia, Selçuk Ecza Deposu ve Manas Enerji pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin yetki belgesinin ve tüm faaliyet izinlerinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazminine ve şirketin tedrici tasfiyesine karar verildi.
Bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı
SPK, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin tüm faaliyet izinleri ile yetki belgesinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazminine ve aracı kurumun tedrici tasfiyesine karar verdi. Kurul ayrıca Pasifik Eurasia, Selçuk Ecza Deposu ve Manas Enerji pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
Tera Yatırım’ın faaliyet izinleri iptal edildi
SPK’nın 27 Ekim 2026 tarihli ve 2026/77 sayılı bülteninde yer alan karara göre, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin tüm faaliyet izinleri ve yetki belgesi iptal edildi. Şirketin yatırımcılarının tazmin edilmesine ve tedrici tasfiyesine karar verildi.
Üç şirketin pay piyasasına yönelik kararlar
Kurul, Pasifik Eurasia, Selçuk Ecza Deposu ve Manas Enerji pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İlgili kişi ve kuruluşlara 2 yıl işlem yasağı uygulanması ve bazı kişilerin lisanslarının iptal edilmesi de kararlaştırıldı.
Piramit Menkul Kıymetler’in sermaye artırımına onay
SPK, Piramit Menkul Kıymetler AŞ’nin sermayesinin 300 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılmasına yönelik esas sözleşme değişikliği başvurusunu olumlu karşıladı.