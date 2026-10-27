Ev sahipleri için son gün 30 Kasım: Ödemeyen yandı gecikme zammı uygulanacak
Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. 1 Kasım itibarıyla başlayacak olan ödeme süreci ay sonuna kadar devam edecek. Vergi borcunu zamanında yatırmayan mülk sahiplerini ise yüksek gecikme faizi bekliyor. Ödeme kanallarından muafiyet şartlarına, yeni kanuni düzenlemelerden örnek hesaplamalara kadar emlak vergisi sürecine dair tüm detaylar netleşti.
Ödeme takvimi ve faiz uygulaması
Gayrimenkul sahiplerinin 2026 yılına ait emlak vergisinin ikinci taksitini 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında ödemesi gerekiyor. Belirlenen bu yasal süre içinde ödeme yapmayan mükelleflere, vadesi geçen borçlar için aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi yansıtılacak. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıyor. Örneğin, zamanında ödenmeyen 6 bin lira tutarındaki bir vergi borcu, gecikme faiziyle birlikte ilk ayın sonunda 6 bin 222 liraya çıkıyor.
Büyükşehirler için örnek vergi hesaplaması
Bu yılki değerlemeler üzerinden büyükşehir sınırları içerisinde yer alan bir konutun vergi tutarı hesaplandığında ortaya dikkat çekici rakamlar çıkıyor. Emlak vergi değeri 3 milyon lira olarak belirlenen bir konut için binde iki oranında bina vergi bedeli hesaplanarak 6 bin liralık bir tutar ortaya çıkıyor.
Buna yüzde 10 oranındaki 600 liralık taşınmaz kültür varlıklarını koruma katkı payı eklendiğinde toplam vergi 6 bin 600 liraya ulaşıyor. Vergi iki eşit taksitte ödendiği için, bu ay içinde yatırılması gereken ikinci taksit tutarı 3 bin 300 lira olarak gerçekleşiyor.
Kolay ödeme seçenekleri ve borç sorgulama
Ödemeler direkt olarak mülkün bağlı bulunduğu belediye veznelerinden ya da belediyelerin hesaplarının bulunduğu banka şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.
Çevrimiçi işlem yapmak isteyen mükellefler için ise belediyelerin resmi internet siteleri, e-Devlet kapısı ve Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Vergi Dairesi kesintisiz hizmet veriyor. Bu platformlar üzerinden EFT, havale veya kredi kartı ile ödeme kolaylığı sunulurken, vergi borcu olup olmadığını teyit etmek isteyenler de aynı dijital kanalları kullanabiliyor.
Kimler emlak vergisinden muaf tutuluyor?
Emlak Vergisi Kanunu kapsamında belirli şartları taşıyan vatandaşlar için vergi muafiyeti hakkı bulunuyor.
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, sadece sosyal güvenlik kurumlarından aldığı emekli aylığıyla geçinenler, gaziler, engelli vatandaşlar ile şehitlerin dul ve yetimleri bu haktan yararlanabiliyor.
Muafiyetin geçerli olması için kişinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olması gerekiyor.
İntifa hakkına sahip olanlar da bu kapsama girerken, hisseli dahi olsa birden fazla evi bulunanlar vergi muafiyetinden faydalanamıyor.
Ödeme öncesi yapılması gereken kontroller
Uzmanlar, mükelleflerin ödeme yapmadan önce emlak beyanlarını beş temel aşamada kontrol etmelerini öneriyor.
1- Belediyeden veya e-belediye sisteminden 2025 taşınmaz vergi değerini öğrenin.
2- 2026 yılı için kullanılan asgari arsa/arazi metrekare birim değerini kontrol edin.
3- Taşınmazın yüzölçümü, arsa payı, bina sınıfı ve kullanım türünün doğru olup olmadığını inceleyin.
4- 2026 normal vergi değerinin nasıl hesaplandığını belediye kaydından teyit edin.
5- Normal 2026 değeri tavanı aşıyorsa belediyenin tavan değeri uygulayıp uygulamadığını kontrol edin.