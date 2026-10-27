Türkiye’de kullanılan kuru fasulye tohumunun yüzde 65’ini yaklaşık 5-6 yıldır tek başlarına ürettiklerini dile getiren Örken, "Bakliyat ve tohum işi yapıyoruz. Bakliyat tesisimiz var. Özellikle kuru fasulye üzerine faaliyet gösteriyoruz. Bölgemizde fasulye üretimini 2013 yılından itibaren bir sektör haline getirdik. Şu anda yemeklik kuru fasulyede yaklaşık 30 bin tonluk üretimle Türkiye’nin ilk beş ili arasında yer alıyoruz. Fasulye tohumunda ise Türkiye’de birinciyiz. Yaklaşık 5-6 yıldır Türkiye’de kullanılan fasulye tohumunun yüzde 65’ini işletme olarak tek başımıza üretiyoruz. Bitlis’in yanı sıra çevre illerde de sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerimize hem tohumluk hem de yemeklik fasulye ürettiriyoruz. Tesisimizi kurmadan önce bu üretimi sektör haline getirmek için büyük emek verdik. 2017 yılından itibaren tesisimizi kendi ilimizde, ilçemizde kurarak faaliyetlerimizi sürdürdük. Böylece fasulye yetiştiriciliğini ilimizde kalıcı bir sektör haline getirdik. Türkiye’nin bütün illerine yemeklik kuru fasulye gönderiyoruz. Ayrıca Türkiye’de fasulye ekimi yapılan tüm illere, kendi topraklarımızda ürettiğimiz tohumları ulaştırıyoruz" diye konuştu.