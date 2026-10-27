Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 41 aydır tek hanelerde
12:11, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 12:25, 27/10/2026, Salı
DHA
Vedat Işıkhan
Türkiye’de işsizlik oranı eylül ayında aylık bazda yükselse de geçen yılın aynı dönemine göre gerileyerek yüzde 8,4 oldu. İşsizlikte 41 aydır devam eden tek haneli seyir korunurken, istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 445 bine ulaştı. Verileri açıklayan Bakan Vedat Işıkhan, çalışma hayatına yönelik yeni politikaların süreceğini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının son 41 aydır tek haneli seviyelerde seyrini devam ettirdiğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eylül ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Işıkhan,
"Bu yılın eylül ayında işsizlik oranı aylık bazda artmasına rağmen, geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 41 aydır tek haneli seviyelerde seyrini devam ettiriyor. Aynı dönemde; istihdam sayısı 32 milyon 445 bin kişi, istihdam oranı yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İş gücü sayısı 35 milyon 412 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 52,7’ye ulaştı. Emek ve insan odaklı politikalarımızı merkeze alarak eğitim-istihdam bağlantısını artıran, beceri süreçlerini güçlendiren, dijital ve yeni nesil teknolojilerde yaşanan değişimlere de uygun politikalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin çalışma hayatını şekillendirecek birçok hamlemizi ekonomi yönetimimiz ve sosyal paydaşlarımızla tam bir uyum içerisinde hayata geçirmeye devam edeceğiz"ifadelerini kullandı.
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