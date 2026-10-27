Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Milli enerjide 2040 vizyonu

Milli enerjide 2040 vizyonu

Merve Safa Akıntürk
04:00, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Milli enerjide 2040 vizyonu
Alparslan Bayraktar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 5 Kasım’da Milli Enerji 2040 Vizyonu’nu İstanbul’da kamuoyu ile paylaşacaklarını anlatarak, vizyon kapsamında elektrik iletim ve dağıtım altyapısında 100 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini belirtti.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından düzenlenen Elektrik Dağıtım Sektöründe 1. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimci Günleri etkinliğinde konuşan Bayraktar, kesintisiz enerjinin bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Bayraktar, “Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ hedefiyle çalışıyoruz. Kendi petrolümüzü ve doğal gazımızı ekonomimize kazandırıyor, yenilenebilir enerji kapasitemizi büyütüyor, nükleer enerjiyi sistemimize dahil ediyor ve enerjiyi verimli kullanıyoruz” açıklamasında bulundu.

VİZYON LANSMANI 5 KASIM'DA YAPILACAK

Enerji alanındaki küresel gelişmeleri ve Türkiye'nin gelecek ihtiyaçlarını dikkate alarak, 2040'a uzanan yeni enerji mimarisi üzerindeki çalışmaların sonuna geldiklerini anlatan Bayraktar, “5 Kasım’da İstanbul’da yapacağımız bir lansman ile Milli Enerji 2040 vizyonumuzu kamuoyu ile paylaşacağız. Sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonomimizin bütün alanlarında elektriğin kullanımının artacağı yeni bir döneme giriyoruz. Elektrikli araçların yaygınlaşması, üretim süreçlerinin elektrikleşmesi, yapay zekâ uygulamaları ve veri merkezlerinin büyümesi, elektrik talebinin hem miktarını arttıracak hem de niteliğini değiştirecek. Milli Enerji 2040 kapsamında elektrik iletim ve dağıtım altyapımızda yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz” diye konuştu.

COP31’İ FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ

Antalya’da gerçekleşecek COP31’e hazırlandıklarını söyleyen Bayraktar, “COP31'i, iklim değişikliğiyle mücadelede ortaya konulan hedeflerin somut yatırımlara, projelere ve uluslararası iş birliklerine dönüştürülmesi açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. İklim taahhütlerinin yalnızca sözde kalmaması, küresel ortak hareketle hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu kapsamda COP31'de öncülük edeceğimiz en önemli girişimlerden biri, 2035 yılına kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarmayı amaçlayan Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü olacak” dedi.

Barış Erdeniz
Barış Erdeniz

Önlenen kayıp kaçakla yılda 3 milyar dolar kazanç

  • ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, kayıp kaçak oranını yüzde 18,5’lardan yüzde 8,8’e indirerek Türkiye ekonomisine yıllık 3 milyar dolar kazandırdıklarını anlattı. Erdeniz, 2025 yılında sektöre 2,5 milyar dolar yatırım yaptıklarını, önümüzdeki 5 yılda 22 milyar dolar, 10 yılda 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi.

Göklerde yeni vurucu güç: KGK-84 göreve hazır
Ekonomi
Göklerde yeni vurucu güç: KGK-84 göreve hazır
Yapay zeka desteğiyle üretimi katladı: Kilosu 1.4 milyon liradan satılıyor
Ekonomi
Yapay zeka desteğiyle üretimi katladı: Kilosu 1.4 milyon liradan satılıyor
2 milyon TL’lik daire ilanına arayanlar şok oldu: Bakanlık cezayı kesti
Ekonomi
2 milyon TL’lik daire ilanına arayanlar şok oldu: Bakanlık cezayı kesti

Başlıklar :EnerjiekonomiAlparslan Bayraktar
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026