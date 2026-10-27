Milli enerjide 2040 vizyonu

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından düzenlenen Elektrik Dağıtım Sektöründe 1. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimci Günleri etkinliğinde konuşan Bayraktar, kesintisiz enerjinin bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Bayraktar, “Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ hedefiyle çalışıyoruz. Kendi petrolümüzü ve doğal gazımızı ekonomimize kazandırıyor, yenilenebilir enerji kapasitemizi büyütüyor, nükleer enerjiyi sistemimize dahil ediyor ve enerjiyi verimli kullanıyoruz” açıklamasında bulundu.

VİZYON LANSMANI 5 KASIM'DA YAPILACAK

Enerji alanındaki küresel gelişmeleri ve Türkiye'nin gelecek ihtiyaçlarını dikkate alarak, 2040'a uzanan yeni enerji mimarisi üzerindeki çalışmaların sonuna geldiklerini anlatan Bayraktar, “5 Kasım’da İstanbul’da yapacağımız bir lansman ile Milli Enerji 2040 vizyonumuzu kamuoyu ile paylaşacağız. Sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonomimizin bütün alanlarında elektriğin kullanımının artacağı yeni bir döneme giriyoruz. Elektrikli araçların yaygınlaşması, üretim süreçlerinin elektrikleşmesi, yapay zekâ uygulamaları ve veri merkezlerinin büyümesi, elektrik talebinin hem miktarını arttıracak hem de niteliğini değiştirecek. Milli Enerji 2040 kapsamında elektrik iletim ve dağıtım altyapımızda yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz” diye konuştu.

COP31’İ FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ

Antalya’da gerçekleşecek COP31’e hazırlandıklarını söyleyen Bayraktar, “COP31'i, iklim değişikliğiyle mücadelede ortaya konulan hedeflerin somut yatırımlara, projelere ve uluslararası iş birliklerine dönüştürülmesi açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. İklim taahhütlerinin yalnızca sözde kalmaması, küresel ortak hareketle hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu kapsamda COP31'de öncülük edeceğimiz en önemli girişimlerden biri, 2035 yılına kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarmayı amaçlayan Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü olacak” dedi.

Barış Erdeniz

Önlenen kayıp kaçakla yılda 3 milyar dolar kazanç

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, kayıp kaçak oranını yüzde 18,5’lardan yüzde 8,8’e indirerek Türkiye ekonomisine yıllık 3 milyar dolar kazandırdıklarını anlattı. Erdeniz, 2025 yılında sektöre 2,5 milyar dolar yatırım yaptıklarını, önümüzdeki 5 yılda 22 milyar dolar, 10 yılda 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi.

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