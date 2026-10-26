Anasayfa
Gündem
Osmaniye
Torna tezgahının başına geçti, memur olmayı beklerken sanayide usta oldu: 'Eli çok yatkın, kaynak bile yapıyor'

Torna tezgahının başına geçti, memur olmayı beklerken sanayide usta oldu: 'Eli çok yatkın, kaynak bile yapıyor'

23:55, 26/10/2026, Pazartesi
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Torna tezgahının başına geçti, memur olmayı beklerken sanayide usta oldu: 'Eli çok yatkın, kaynak bile yapıyor'

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çocukluk yıllarından itibaren babasının tornacı atölyesinde çıraklık yapan 20 yaşındaki Sağlık Hizmetleri Bölümü mezunu Buse Yalman, atanamaması durumunda baba mesleğini sürdürmeyi hedefliyor.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Sanayi Sitesi’nde uzun yıllardır tornacılık yapan Bülent Yalman’ın kızı Buse Yalman, küçük yaşlarda babasının yanında başladığı çıraklığı üniversite mezuniyetinin ardından da sürdürüyor. Çocukluk yıllarında okuldan arta kalan zamanlarını babasının atölyesinde geçirerek mesleğe ilgi duyan Yalman, zamanla torna tezgâhını kullanmayı, kaynak yapmayı ve metal işleme tekniklerini öğrendi. Babasının yanında çıraklık yaparak mesleğin inceliklerini öğrenmeye devam eden genç kadın, atölyedeki işlere yardımcı olarak üretime katkı sağlıyor.


Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Sanayi Sitesi’nde uzun yıllardır tornacılık yapan Bülent Yalman’ın kızı Buse Yalman, küçük yaşlarda babasının yanında başladığı çıraklığı üniversite mezuniyetinin ardından da sürdürüyor. Çocukluk yıllarında okuldan arta kalan zamanlarını babasının atölyesinde geçirerek mesleğe ilgi duyan Yalman, zamanla torna tezgâhını kullanmayı, kaynak yapmayı ve metal işleme tekniklerini öğrendi. Babasının yanında çıraklık yaparak mesleğin inceliklerini öğrenmeye devam eden genç kadın, atölyedeki işlere yardımcı olarak üretime katkı sağlıyor.

Sağlık Hizmetleri Bölümü’nden mezun olan Buse Yalman, eğitimini aldığı alanda atanmayı beklerken babasının atölyesinde çalışmaya devam ediyor. Torna tezgâhının başına geçerek metal parçaların işlenmesinde ve kaynak çalışmalarında babasına destek olan Yalman, atanamaması durumunda çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğu tornacılığı meslek olarak sürdürmeyi planlıyor. Genç kadın, bir yandan ailesine destek olurken, diğer yandan çıraklık yaparak kendisini geliştiriyor.


Sağlık Hizmetleri Bölümü’nden mezun olan Buse Yalman, eğitimini aldığı alanda atanmayı beklerken babasının atölyesinde çalışmaya devam ediyor. Torna tezgâhının başına geçerek metal parçaların işlenmesinde ve kaynak çalışmalarında babasına destek olan Yalman, atanamaması durumunda çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğu tornacılığı meslek olarak sürdürmeyi planlıyor. Genç kadın, bir yandan ailesine destek olurken, diğer yandan çıraklık yaparak kendisini geliştiriyor.

Küçüklüğünden beri sanayiye babasına yardım etmeye geldiğini söyleyen Buse Yalman, "Babam uzun zamandır bu işi yapıyor. Ben de küçüklükten beri buna heves ediyordum ve onun yanında yoğun olduğu günlerde ona yardım ediyordum. Torna yapıyorum, spiral yapıyorum, kaynakta çalışıyorum. Babam yoğun olduğunda ona yardımcı oluyorum. Okulumu bitirdim, babamla birlikte çalışmaya başladım. Ona böyle küçük işlerinde falan yardımcı oluyorum. Çok mutluyum, ileride de atanamazsam bu mesleği devam ettirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.


Küçüklüğünden beri sanayiye babasına yardım etmeye geldiğini söyleyen Buse Yalman, "Babam uzun zamandır bu işi yapıyor. Ben de küçüklükten beri buna heves ediyordum ve onun yanında yoğun olduğu günlerde ona yardım ediyordum. Torna yapıyorum, spiral yapıyorum, kaynakta çalışıyorum. Babam yoğun olduğunda ona yardımcı oluyorum. Okulumu bitirdim, babamla birlikte çalışmaya başladım. Ona böyle küçük işlerinde falan yardımcı oluyorum. Çok mutluyum, ileride de atanamazsam bu mesleği devam ettirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Kızının çocukluğundan beri bu mesleğe merakı olduğunu, gelip kendisini izlediğini, arada bir çalıştığını anlatan Bülent Yalman ise, "Küçüklüğünden beri benim kızım gelirdi, böyle arada bir iş yapardı. İşte şimdi üniversiteyi bitirdi. Artık boş zamanlarında gelip bana yardımcı oluyor. Ufak tefek işler yapıyor, eli de yakışıyor. Güzel yapıyor yani. Torna da kullanabiliyor, kaynak da kullanabiliyor. Boş olduğu zamanlarda gelip bana yardımcı oluyor, işim yoğun olduğunda yardımcı oluyor. Çocukluğundan itibaren merakı vardı. Gelir buraya bana bakardı, arada bir gelir çalışırdı. Eli yatkın, tornayı kullanıyor. Bir yerde hayat mücadelesi devam ediyor. İllaki atanacak diye bir şey yok ama olursa da güzel olurdu" dedi.


Kızının çocukluğundan beri bu mesleğe merakı olduğunu, gelip kendisini izlediğini, arada bir çalıştığını anlatan Bülent Yalman ise, "Küçüklüğünden beri benim kızım gelirdi, böyle arada bir iş yapardı. İşte şimdi üniversiteyi bitirdi. Artık boş zamanlarında gelip bana yardımcı oluyor. Ufak tefek işler yapıyor, eli de yakışıyor. Güzel yapıyor yani. Torna da kullanabiliyor, kaynak da kullanabiliyor. Boş olduğu zamanlarda gelip bana yardımcı oluyor, işim yoğun olduğunda yardımcı oluyor. Çocukluğundan itibaren merakı vardı. Gelir buraya bana bakardı, arada bir gelir çalışırdı. Eli yatkın, tornayı kullanıyor. Bir yerde hayat mücadelesi devam ediyor. İllaki atanacak diye bir şey yok ama olursa da güzel olurdu" dedi.
Başlıklar :OsmaniyeTornacıBabaÇırak
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026