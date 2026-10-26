Torna tezgahının başına geçti, memur olmayı beklerken sanayide usta oldu: 'Eli çok yatkın, kaynak bile yapıyor'

Kızının çocukluğundan beri bu mesleğe merakı olduğunu, gelip kendisini izlediğini, arada bir çalıştığını anlatan Bülent Yalman ise, "Küçüklüğünden beri benim kızım gelirdi, böyle arada bir iş yapardı. İşte şimdi üniversiteyi bitirdi. Artık boş zamanlarında gelip bana yardımcı oluyor. Ufak tefek işler yapıyor, eli de yakışıyor. Güzel yapıyor yani. Torna da kullanabiliyor, kaynak da kullanabiliyor. Boş olduğu zamanlarda gelip bana yardımcı oluyor, işim yoğun olduğunda yardımcı oluyor. Çocukluğundan itibaren merakı vardı. Gelir buraya bana bakardı, arada bir gelir çalışırdı. Eli yatkın, tornayı kullanıyor. Bir yerde hayat mücadelesi devam ediyor. İllaki atanacak diye bir şey yok ama olursa da güzel olurdu" dedi.



