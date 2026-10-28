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En büyük gücü genç nüfusu

En büyük gücü genç nüfusu

04:00, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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En büyük gücü genç nüfusu
Özbekistan

2017-2025 arasında ortalama %6 büyüyen Özbekistan’ın en büyük gücü gençleri. Nüfusun %52’si 30 yaş altında. Ülke ayrıca Semerkant ve Buhara ile inanç turizminde iddialı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de ülkesinin uluslararası konumunu güçlendirmenin yolların arıyor.

Özbekistan, son on yılda köklü dönüşümlerin yaşandığı bir dönemden geçiyor. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in liderliğinde 2016 yılından bu yana hayata geçirilen “Yeni Özbekistan” vizyonu ülkede kalkınmayı hızlandırdı. Bu dönüşüm, Özbekistan’ın Türk devletleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesinde üstlendiği aktif ve öncü rolü de ortaya koyuyor.

HIZLI BÜYÜME SÜRECİNDE

Özbekistan ekonomisi, istikrarlı ve yüksek büyüme performansıyla dikkat çekiyor. 2017-2025 yılları arasında gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), yıllık ortalama yüzde 6’nın üzerinde büyüme kaydeden Özbekistan’ın ekonomisi, bu yılın ilk yarısında yüzde 8,5’lik büyüme kaydetti. 147 milyar dolarlık ekonomik büyüklük Özbekistan’ın orta gelirli ülkeler arasındaki konumunu sağlamlaştırıyor. Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı; yıl sonunda ekonomik büyümenin yüzde 8,1’e, GSYH’nin de yaklaşık 180 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Bu gelişme, enerji tarifelerinde gerçekleştirilen düzenlemeler, özelleştirme süreçleri, yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi ile Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üyelik hazırlıkları başta olmak üzere sürdürülen yapısal reformların bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

ANKARA’DA YENİ FIRSAT PENCERESİ

Sosyal alanda da önemli ilerlemeler kaydeden Özbekistan, içme ve kullanma suyuna erişim imkânlarını geliştirdi, işsizlik oranını düşürdü, eğitim ve sağlık sistemlerinde kapsamlı reformlar yapıyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, yarın Ankara’da başlayacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde ülkesinin uluslararası arenadaki konumunu günlendirmenin yolunu arayacak. Özbekistan, 2019 yılında Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT), o dönemdeki adıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ne, tam üye oldu. Bu adım, teşkilatın faaliyetlerinin yeni bir aşamaya taşınmasına katkı sağladı.

TİCARET KARŞILIKLI YATIRIMLARLA ARTAR

Özbekistan, 2022-2023 döneminde Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı'nı yürüttü. Semerkant’taki zirve, tarihi öneme sahip bir buluşma olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte “Türk Dünyası 2040 Vizyonu” kabul edildi. Özbekistan’ın dönem başkanlığında 100’ü aşkın etkinlik gerçekleştirilmiş ve yeni iş birliği platformları oluşturuldu. Türk devletleri arasındaki ticaret hacmi 10 milyar doları aştı.

TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALAN DIŞ POLİTİKA İZLİYOR

  • Özbekistan, Türk dünyasında yalnızca bir üye ülke değil, aynı zamanda stratejik bir aktör ve önemli girişimlerin öncüsü olarak konumlanıyor. Ülkenin coğrafi konumu, 40 milyona yaklaşan nüfusu ve giderek artan ekonomik potansiyeli, Özbekistan’ı Türkiye ile Orta Asya, Doğu ile Batı arasında stratejik bir köprü ülke hâline getiriyor. Bazı analistler Özbekistan’ı Türkiye’nin izinden giden bir ülke olarak değerlendirme eğiliminde olsa da Taşkent yönetimi gerçekte bağımsız ve pragmatik bir dış politika izliyor. Özbekistan, ulusal çıkarlarını esas alarak stratejik alanlarda özgün girişimler geliştiriyor.

Yeni Özbekistan reformlarla inşa ediliyor

  • Kapsamlı iç reformlar sayesinde sahip olduğu potansiyeli giderek daha fazla açığa çıkaran Özbekistan, Türk devletleri ailesi içerisinde güçlü ve öncü bir konum elde ediyor. Bu süreç, yalnızca Özbekistan halkının refah düzeyinin yükselmesine değil, aynı zamanda Türk dünyasının bütünleşmesine, ortak kalkınmasına ve uluslararası alandaki etkinliğinin güçlenmesine de hizmet ediyor. Yeni Özbekistan, Türk medeniyetinin yeni dönemine yön veren önemli güçlerden biri olarak yükseliyor.

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Başlıklar :ÖzbekistanekonomiNüfusÜretim
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