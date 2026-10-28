Konutta arz seferberliği

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı verilerine göre, konut kira ve satış fiyatlarındaki hızlı yükselişlerin ekonomik dengeler üzerindeki olumsuz etkilerini gidermeye yönelik stratejiler kararlılıkla sürdürülüyor. Program sektörel yatırımları, finansman yapılarını ve piyasa denetimlerini de yeni bir boyuta taşıyor.

Sosyal konut hamleleri çerçevesinde 2027 yılı bütçesinde sosyal konut yapımı için 250 milyar TL ödenek tahsis edildi. İlk Evim Arsa Projesi kapsamında ise 2027 yılı içinde 24 bin 500 müstakil ve 17 bin 600 müşterek arsa hak sahibi olmak üzere toplam 42 bin 100 hak sahibi için arsa tahsis sürecine geçilerek projelerin neticelendirilmesi planlanıyor. Öte yandan cari fiyatlarla toplam sabit sermaye yatırımları içerisinde konut sektörünün payının 2025'te yüzde 32,5, 2026'da yüzde 32,4 ve 2027'de yüzde 32,0 olacağı öngörülüyor.

KREDİLERDE ARTIŞ

Sektörün finansman ayağında banka kredileri önemli bir hacme ulaştı. Hanehalkı finansal yükümlülükleri arasında yer alan banka konut kredileri Haziran 2026 itibarıyla 802,8 milyar TL seviyesine çıkarken, bu krediler yıllık bazda yüzde 37,4 oranında artış kaydetti. Kredi hacmindeki bu büyüme, vatandaşların konut finansmanına erişim çabalarını ve piyasadaki likidite hareketliliğini gösteriyor.

YÜKSEK TUTARA SINIR

Piyasanın daha sağlıklı işleyebilmesi için finansal kuruluşlar ve tapu işlemlerine yönelik yeni tedbirler de devreye alındı. Tasarruf finansmana getirilen düzenlemelerle, konut ve iş yerinde 12,5 milyon TL'yi aşan yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam sözleşme tutarları içindeki payı yüzde 5 ile sınırlandırıldı ve bir kişinin en fazla iki sözleşme yapabilmesi esası getirildi. Ayrıca tapu harçlarının gayrimenkullerin gerçek değerleri üzerinden uygulanan tedbirlerin, bütçe gelirlerindeki ve harç tahsilatlarındaki artışta etkili olduğu vurgulanıyor.

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