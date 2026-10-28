Araç sahipleri depoları doldurmak için acele edin: Akaryakıtta tabela değişecek

SPK’dan Tera Yatırım kararı: Faaliyet izinleri iptal edildi

Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin tüm faaliyet izinleri ile yetki belgesini iptal etti. Kurul, şirketin yatırımcılarının tazmin edilmesine ve tedrici tasfiyesine karar verdi. SPK ayrıca Pasifik Eurasia, Selçuk Ecza Deposu ve Manas Enerji pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.