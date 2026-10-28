Araç sahipleri depoları doldurmak için acele edin: Akaryakıtta tabela değişecek
Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisine yönelik saldırı, küresel arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı çekti. Brent petrolün varil fiyatı 115 doları aşarken, akaryakıtta yeni zam beklentisi oluştu. ÖTV artışı öncesinde benzine perşembe, motorine ise cumartesi gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor.
Suudi Arabistan'daki bir petrol rafinerisine yönelik saldırı haberi, Orta Doğu'da arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarını çarşamba günü yukarı taşıdı.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 115,36 dolara, WTI ham petrolün fiyatı ise yüzde 1,22 yükselişle 101,12 dolara çıktı.
Akaryakıta zam bekleniyor
Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.
Son olarak; 22 Ekim gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise benzinin litresine 3.35 TL indirim yapıldı.
Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni bir zam bekleniyor. Benzine perşembe gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde, motorine ise cumartesi gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde zam yapılması bekleniyor.