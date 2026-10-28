Fed öncesi altında sert düşüş: Fiyatlar hızla geriledi
08:11, 28/10/2026, Çarşamba
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Fed’in faiz kararı öncesinde altındaki düşüş ivme kaybetmezken piyasalar yeni güne kırmızıda başladı. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 28 Ekim 2026 güncel altın fiyatları.
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.487,59₺
Gram Altın Satış: 6.488,50₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.322,50₺
Çeyrek Altın Satış: 10.558,61₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.580,49₺
Yarım Altın Satış: 21.117,23₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
ATA ALTIN
Ata Altın Alış: 42.580,33₺
Ata Altın Satış: 43.655,19₺
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