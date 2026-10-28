Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan emekliye enflasyon üstü artış mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılı bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde emeklilere yönelik yeni düzenleme hazırlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Emeklilerimize enflasyon ve gelecek artışın daha üstünde bir imkân sağlamayı esas alarak bu bütçemizi hazırladık" dedi. Yılmaz, "Olağanüstü tasfiye ile ilgili 1 milyon TL'ye kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak. En düşükten başlayıp en yükseğe doğru gidilecek" diye konuştu.