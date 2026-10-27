Bahçelievler'de çökme riski oluşan 2 apartman boşaltıldı

Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Bunun üzerine inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde çökme yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bitişik nizamda bulunan iki binadaki 20 daire, ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, binaların bulunduğu sokağı güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi.

Belediye ekiplerinin sabah saatlerinde binalarda teknik inceleme yapması bekleniyor.

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