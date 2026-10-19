23:59, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 00:50, 20/10/2026, Salı
Bahçelievler’de 6 katlı otelde yangın paniği
İstanbul Bahçelievler’de 6 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyerek binaya yayılan alevler nedeniyle otelde konaklayanlar tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın, saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Sümbül Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çevredekiler müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otelde soğutma çalışması yaparken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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