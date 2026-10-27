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Gaziosmanpaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Hakan Bahçetepe'nin tutukluluk hali sürecek

Gaziosmanpaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Hakan Bahçetepe'nin tutukluluk hali sürecek

12:47, 27/10/2026, Salı
IHA
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Gaziosmanpaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Hakan Bahçetepe'nin tutukluluk hali sürecek
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Hakan Bahçetepe’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme Hakan Bahçetepe’nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hakan Bahçetepe ile bir kısım tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Söz verilen Hakan Bahçepete "Mütalaayı okudum. Kendimin ve ailemin beraatini talep ediyorum. Dosyada aleyhimde tek bir ifade ve somut bir delil yok. Hakkımda olumsuz bir süreç yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme başkanı, bir kısım avukatların mazeret sunduğunu ve nihai kararın bu nedenle bir sonraki celse açıklanacağını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Hakan Bahçetepe’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma avukatların mütalaaya karşı savunması yapması için ertelendi.

Mütalaadan

Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik davada, celse arasında açıklanan mütalaada, Hakan Bahçetepe’ye rüşvet verilmesi eylemlerinin soruşturma başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Aziz İhsan Aktaş tarafından bildirilmesi ve haberdar edilmesi nedeniyle sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi istenmişti. Mütalaada Hakan Bahçetepe’nin haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatine karar verilmesi istenilirken, rüşvet alma suçundan ise cezalandırılması talep edilmişti. Sanık Bahçetepe’nin tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesi de mütalaada istenmişti.

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Başlıklar :hakan bahçetepegaziosmanpaşa belediyesibelediye soruşturmasıtutuklama
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