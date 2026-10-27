İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü: İki renge bölündü, görenler gözlerine inanamadı
11:48, 27/10/2026, Salı
IHA
İstanbul’da etkili olan sağanak yağışların ardından İstanbul Boğazı çamurla kaplanarak iki renge büründü. Çamurlu alan havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Yağışların yoğunluğu sebebiyle oluşan çamurlar derelerden İstanbul Boğazı’na aktı. Çamurla kaplanan deniz iki renge büründü.
Denizin çamurlu bölgeleri Beykoz’dan havadan görüntülendi.
Başlıklar :Meteoroloji Genel MüdürlüğüİstanbulYağış