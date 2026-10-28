Beyoğlu'nun göbeğinde gece yarısı korku dolu anlar: Ünlü isim 'deprem sandık' diyerek sitem etti
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bir binanın büyük bir gürültüyle çökmesi ve yanındaki binayı ağır hasara uğratması mahallede büyük paniğe neden oldu. Çöken binanın tam karşısında oturan ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, uykudan korkuyla uyandıklarını belirterek 3 gün önce de aynı sokakta başka bir binanın çöktüğünü söyleyip belediyelere acil önlem çağrısında bulundu.
İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde kaderine terk edilmiş 5 katlı metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü.
Çökmenin yarattığı şiddetli etkiyle bitişikteki bina da ağır hasar alırken, mahalle sakinleri gece yarısı sokağa döküldü.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan, çöken binanın tam karşısındaki evinde dehşeti yaşadı.
Yaşadıkları paniği sosyal medyadan paylaşan Özkan, "Uykumuzdan deprem oluyor zannederek eşimle birlikte yatağımızdan fırladık. Öyle korkunç bir gürültüydü ki… Meğer tam karşımızdaki iki bina çökmüş" ifadelerini kullandı.
Binaların boş olmasının en büyük tesellileri olduğunu belirten Umut Özkan, kış aylarında bu tür metruk yapılara sığınan sokak hayvanlarını da unutmadı. Yürek ısıtan ama bir o kadar da endişeli bir açıklamada bulunan ünlü oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi:
"Çok şükür, bildiğimiz kadarıyla binaların içinde kimse yoktu. Ancak kış aylarında bu binalara sığınan sokak kedilerimiz vardı. Umarım tehlikeyi önceden hissedip oradan uzaklaşmışlardır."
"3 GÜN ÖNCE YİNE BAŞKA BİR BİNA ÇÖKTÜ!"
Sokağındaki metruk yapıların mahalle halkı için kronik bir tehdide dönüştüğünü vurgulayan Özkan, duruma tepki gösterdi:
"Bundan sadece üç gün önce, yine aynı sokakta başka bir bina kendiliğinden çöktü! Şimdi soruyoruz: Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor? Birlerinin canı yandıktan sonra mı önlem alınacak?"
İBB VE BEYOĞLU BELEDİYESİ'NE ACİL ÇAĞRI
Sokakta kaderine terk edilmiş çok sayıda bina bulunduğunu belirten Özkan, yetkili kurumlara seslenerek çağrıda bulundu:
"Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Beyoğlu Belediyesi'ne sesleniyoruz: Lütfen daha büyük bir felaket yaşanmadan harekete geçin! Risk taşıyan binalar bir an önce incelensin. Bir insanın hayatını kaybetmesini beklemeyelim, insan hayatının telafisi yok!"
YANGINDAN SON ANDA KURTULMUŞTU
Beyoğlu’nda geçtiğimiz mart ayında 3 katlı binanın en üst katında yangın çıkmıştı. Yangın çıkan dairenin bitişiğindeki binada oturan oyuncu Umut Özkan eşiyle son anda evden çıkmıştı. Özkan sosyal medya hesabından, "Bugün çok zor bir şey yaşadık. Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık çıktık hemen" açıklamasında bulunmuştu.