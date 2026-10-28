Beyoğlu'nun göbeğinde gece yarısı korku dolu anlar: Ünlü isim 'deprem sandık' diyerek sitem etti

Binaların boş olmasının en büyük tesellileri olduğunu belirten Umut Özkan, kış aylarında bu tür metruk yapılara sığınan sokak hayvanlarını da unutmadı. Yürek ısıtan ama bir o kadar da endişeli bir açıklamada bulunan ünlü oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi: