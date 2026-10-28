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Tuğberk İmamoğlu'nun mürettebatını arama çalışmaları sürüyor: Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu

Tuğberk İmamoğlu'nun mürettebatını arama çalışmaları sürüyor: Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu

22:21, 28/10/2026, Çarşamba
DHA
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Tuğberk İmamoğlu'nun mürettebatını arama çalışmaları sürüyor: Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu
Silivri açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor.

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 2 Eylül’de başka bir gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kayıp mürettebatını arama çalışmaları sırasında 1 erkek cesedine ulaşıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen cesedin, kayıp mürettebattan birine ait olup olmadığı ve kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları sırasında 1 erkek cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cansız beden Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Silivri açıklarında 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında suda, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Başsavcılıktan açıklama

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "02.09.2026 tarihinde Marmara Denizi’nde ticari faaliyette bulunan M/T ALSU ile TUGBERK İMAMOĞLU isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan TUGBERK İMAMOĞLU isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cansız bedenine daha ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla yapılacak ölü muayene işlemine müteakip Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir. Maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.


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Başlıklar :Tuğberk İmamoğluSilivriAlsu
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