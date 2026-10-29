Ataşehir'de 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari dubleks evin çatısında yakalandı

İstanbul’da alışveriş merkezlerinden çok sayıda hırsızlık olayının faili olan ve 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen Selda Ş., Ataşehir’de oturduğu dubleks evin çatısında yakalandı. Çok sayıda aranması olduğu öğrenilen Selda Ş.’nin kendisini çevreye öğretmen olarak tanıttığı belirlendi. Firari hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.