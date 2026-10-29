Cumhurbaşkanı Erdoğan Mirziyoyev'i kabul etti: Beştepe'de stratejik imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında Ankara’da bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Beş anlaşma imzalandı

Görüşmenin ardından iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirecek 5 yeni anlaşma imzalandı.

Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye ile Özbekistan arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in Kurulmasına İlişkin Anlaşma'ya imza attı.

29 Mart 2022 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokolün Tadiline İlişkin Ek Protokol'ü Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov imzaladı.

ürkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol, Ömer Bolat ile Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'yı Vedat Işıkhan ile Bahtiyor Saidov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in Kurulmasına İlişkin Anlaşma'ya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev imza attı.

Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya gelen Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ile Mirziyoyev, Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi, tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Mirziyoyev ile görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından liderler, iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine katıldı.

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