Cumhurbaşkanı Erdoğan Mirziyoyev'i kabul etti: Beştepe'de stratejik imzalar atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i kabul etti. İki ülke arasında stratejik iş birliğini geliştirecek imzalar atıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında Ankara’da bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Beş anlaşma imzalandı
Görüşmenin ardından iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirecek 5 yeni anlaşma imzalandı.
Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye ile Özbekistan arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in Kurulmasına İlişkin Anlaşma'ya imza attı.
ürkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol, Ömer Bolat ile Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'yı Vedat Işıkhan ile Bahtiyor Saidov imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in Kurulmasına İlişkin Anlaşma'ya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev imza attı.
Külliye'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya gelen Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ile Mirziyoyev, Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi, tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Mirziyoyev ile görüşmeye geçti.
Görüşmenin ardından liderler, iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine katıldı.