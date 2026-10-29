12:44, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:01, 29/10/2026, Perşembe
CHP'den Özgür Özel'e yeni hamle
Gazeteci Fatih Atik, canlı yayında CHP Sözcüsü Müslüm Sarı’nın ifadelerine dayanarak Özgür Özel’in genel başkanlığına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmeyi aktardı. Atik, CHP’de eski genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümde Özgür Özel’in fotoğrafının da yer aldığını belirterek, “Fakat mutlak butlan kararı Yargıtay tarafından onanırsa Özgür Özel’in görev yaptığı dönem yok sayılacak ve fotoğrafı oradan indirilecek” ifadelerini kullandı.
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