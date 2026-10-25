El öpme tartışmasının ardındaki tasavvufi gelenek

Topkapı Sarayı Darphane-i Âmire Müzeleri’nin açılış töreninde 84 yaşındaki Sadettin Ökten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elini öpmeye yöneldi. Erdoğan ise Ökten’in elini öpmek için hamle yaptı ve kendi elinin öpülmesine izin vermedi. Ökten de elini kalbine götürerek karşılık verdi.

Özdağ yaş farkına dikkat çekti

Görüntüler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeni Yol Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Ökten’in 84, Erdoğan’ın ise 72 yaşında olduğunu hatırlatarak, “Ne zamandan beri yaşı büyük birisi küçüğün elini öpmeye yelteniyor oldu?” ifadelerini kullandı.

Asırılık tasavvufi gelenek

Tasavvuf geleneğinde hürmet, yalnızca yaşça büyük olana gösterilen saygıyla sınırlı değil. Bazı tasavvufi yorumlarda karşılıklı el öpme, kişinin karşısındakini kendisinden aşağı görmemesini, kibirden uzak durmasını ve insana değer vermesini simgeliyor.

Bu anlayışta esas olan, kimin daha büyük veya daha yüksek bir makamda olduğu değil, karşılıklı saygı ve tevazunun korunması. Erdoğan ile Ökten’in birbirlerinin elini öpmeye yönelmesi de bu çerçevede, tasavvuftaki karşılıklı hürmet anlayışı üzerinden değerlendiriliyor.