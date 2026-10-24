10:08, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:08, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Partili Karasu Valiliğin alkol servisi kararından rahatsız oldu: Şarap içemiyorsa niye gelecek?
Yeni Parti Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Valiliğinin kayak merkezinde alkol servisi yapılmaması kararını eleştirdi. Karasu, turistlerin beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini savunarak, alkol servisine izin verilmemesinin Sivas turizmini olumsuz etkilediğini, 'Şarap içemiyorsa niye gelecek?' sözleriyle savundu.
"Yasaklarla turist getiremeyiz"
Sivas'ın daha fazla turist çekebilmesi için ziyaretçilerin beklenti ve taleplerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Ulaş Karasu, kayak merkezinde alkol servisine izin verilmemesini eleştirdi. Karasu, turizmin gelişmesi açısından bu uygulamanın olumsuz sonuç doğurduğunu savunarak,
“Yasaklarla turist getiremeyiz. Turist yemeye, içmeye, eğlenmeye gelir. Antalya'da, İzmir'de yasak olmayan şeyler Sivas'ta da olmamalı”dedi.
"Şarap içemiyorsa niye gelecek?"
Ulaş Karasu,
“İstanbul'dan gelen adam bir kadeh şarap içecek ama izin vermiyoruz. Şarap içemiyorsa niye gelecek?”ifadelerini kullandı.
"İnsanların taleplerine cevap vermelisiniz"
Turizmde doğal güzelliklerin ve tesislerin tek başına yeterli olmadığını savunan Karasu, ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini söyledi. Karasu, “İnsanların ihtiyaçlarına, taleplerine cevap vermedikçe turizmi canlandıramazsınız” dedi.
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