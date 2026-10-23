20:28, 23/10/2026, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dışişleri Bakanları Toplantısı heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen R4 ve İtalya'nın katılımıyla düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen konuk dışişleri bakanlarını kabul etti.
Çok taraflı diplomasi ve bölgesel gelişmeler ele alındı
Kabulde; Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 grubu ile Almanya, Fransa, İngiltere (E3) ve İtalya dışişleri heyetleri yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da hazır bulunduğu görüşmede, çok taraflı diplomatik koordinasyon, bölgesel krizlerin çözümü, güvenlik dinamikleri ve uluslararası gündemdeki kritik başlıklar değerlendirildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan R4+E3 dışişleri bakanlarını kabul etti